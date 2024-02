Pradè: "Volevamo la vittoria. Il gol di Luis Alberto poteva..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

FIORENTINA LAZIO PRADE INTERVISTA - Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha commentato la vittoria dei ragazzi di Italiano contro la Lazio. Queste le sue parole ai microfoni del club gigliato.

Fiorentina - Lazio, le parole di Pradè

"Il gol di Luis Alberto poteva tagliarci le gambe perché subito all'ultima azione del primo tempo dopo tre pali e tanti calci d'angolo. Poi nella mente ti vengono tanti pensieri negativi perché stavamo soffrendo. Questa vittoria ci porta del sereno. Siamo tutti contenti per Kayode. È il nostro bambino, lo curiamo e lo preserviamo. Per lui sarà un'emozione che non dimenticherà facilmente. La Lazio poi nelle ultime cinque in trasferta aveva vinto sempre tranne con l'Atalanta perciò è una squadra particolare con un grande allenatore che sa come gestire determinate situazioni".

"L'abbraccio tra Biraghi e Ranieri? Quelle situazioni ti fanno capire il momento di una squadra. Era un momento difficile ma questa vittoria la volevamo a tutti i costi. Lo stadio come al solito era una bolgia. Contento per Commisso e per i tifosi. Doppia vittoria sia noi che la primavera. Stasera bella serata per il presidente con sua moglie alla quale faccio gli auguri di compleanno".