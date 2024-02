LIVE, Fiorentina - Lazio 0-1: doppio cambio per Sarri

Tempo di lettura: 2 minuti

FIORENTINA LAZIO SERIE A 2023 2024 - Dopo la sofferta vittoria sul campo del Torino, la Lazio si prepara ad affrontare un'altra complicata trasferta. I biancocelesti, infatti, se la vedranno contro la Fiorentina di Italiano, squadra attualmente due punti sotto in classifica e diretta concorrente per un posizionamento europeo. Di seguito la cronaca live e il tabellino della partita valida per la 26^ giornata di Serie A.

Serie A, Fiorentina - Lazio: la cronaca del match

Secondo tempo

56' - Occasione per Nico Gonzalez! Gran sinistro da fuori dell'argentino che termina poco lontano dall'incrocio dei pali.

46' - Il secondo tempo di Fiorentina - Lazio si apre con due sostituzioni biancocelesti: dentro Hysaj e Zaccagni per Marusic e Isaksen.

Primo tempo

45'+1' - Le squadre tornano negli spogliatoi, la Lazio chiude in vantaggio un primo tempo dominato dai padroni di casa.

45' - GOOOOOL DI LUIS ALBERTO! Guendouzi riceve palla sulla destra, imbucando al centro per l'inserimento in area del Mago, che a tu per tu con Terracciano apre il piattone e insacca. Biancocelesti in vantaggio a sorpresa allo scadere del primo tempo.

40' - Terzo legno della Fiorentina! Sull'ennesimo corner della Viola, Nico Gonzalez prolunga il cross di Biraghi, che sbatte sul primo palo.

39' - Ancora un colpo di testa di Belotti su palla inattiva, la conclusione deviata da Casale va in calcio d'angolo.

22' - Palo di Belotti! Il Gallo anticipa Marusic su corner e schiaccia di testa verso la porta, colpendo il secondo legno del match. Ancora un pericolo per la Lazio.

18' - Doppia occasione clamorosa per la Fiorentina! Nico Gonzalez viene liberato per la conclusione a tu per tu con Provedel, che è prodigioso ad allungare sul palo. Il pallone arriva sui piedi di Bonaventura per il tap-in a colpo sicuro, ma Casale devia la sua conclusione con un intervento miracoloso in scivolata.

17' - Primo squillo della Lazio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, dove Guendouzi ha provato una girata al volo con il piattone, finita lontana dallo specchio.

14' - Gioco fermato per un paio di minuti a causa di un giramento di testa accusato da Provedel. Dopo un rapido controllo dello staff medico, il portiere ha fatto cenno di poter continuare.

5' - Grande opportunità per Sottil, che da posizione defilata ha lo spazio per aprire il piattone, ma spara altissimo.

2' - La Fiorentina prova subito a rendersi pericolosa con tre corner consecutivi, ma la difesa biancoceleste se la cava ed evita grandi pericoli a Provedel.

1' - Calcio d'inizio, è iniziata Fiorentina - Lazio!

Serie A, Fiorentina - Lazio: il tabellino dell'incontro

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Biraghi, Ranieri, Milenkovic, Kayode; Arthur, Bonaventura; Sottil, Beltran, Nico Gonzalez; Belotti.

A disposizione: Lopez, Ikoné, Nzola, Infantino, Faroni, Martinelli, Duncan, Comuzzo, Mandragora, Vannucchi, Parisi, Barak.

Allenatore: Italiano.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic (46' Hysaj); Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen (46' Zaccagni), Immobile, Felipe Anderson.

A disposizione: Sepe, Mandas, Pellegrini, Pedro, Castellanos, A. Anderson, Ruggeri, Napolitano, Coulibaly, Fernandes.

Allenatore: Sarri.

NOTE

Arbitro: Guida.

Marcatori: Luis Alberto (L, 45').

Ammoniti: /

Espulsi: /

Recupero: 1' primo tempo.

Christian Gugliotta