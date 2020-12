Tempo di lettura: < 1 minuto

PRADE CAICEDO FIORENTINA CALCIOMERCATO – Il mercato di gennaio sta per iniziare e tra i giocatori biancocelesti protagonisti in uscita di questa sessione invernale c’è Felipe Caicedo. L’attaccante della Lazio, negli ultimi giorni, è stato accostato alla Fiorentina di Cesare Prandelli. In merito a questa possibilità, si è espresso ai microfoni dei canali ufficiali del club viola Daniele Pradé. Il direttore sportivo dei toscani ha precisato che l’arrivo dell’ecuadoregno non ci sarà e che la società ha deciso di puntare su Dusan Vlahovic.

Calciomercato Lazio, Pradé sulla trattativa per Caicedo alla Fiorentina

“Mercato di gennaio? Sarà una sessione di riparazione, guarderemo anche alle uscite. Abbiamo ben 29 giocatori in rosa. In questo momento dobbiamo valutare con l’allenatore, ma abbiamo già preso decisioni forti. È stata data fiducia a un ragazzo che ci sta mettendo grinta, che è Vlahovic. Quindi non sarebbe giusto andare a prendere un Milik o un Piatek, ostacolerebbero la sua crescita. Kouamè? Lo abbiamo aspettato dopo iniziato alla grande. Sappiamo che ci sono dei giocatori scontenti e li accontenteremo trovando loro una soluzione, a cominciare da Cutrone“.

