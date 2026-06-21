Fiorini, il gol che salvò la Lazio: il ricordo di 39 anni fa

Esattamente il 21 giugno, di 39 anni fa, Giuliano Fiorini segnò la rete contro il Vicenza che evitò la retrocessione in Serie C e consentì alla Lazio di andare agli spareggi contro il Campobasso.

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Il gol di Fiorini del 21 giugno che cambiò la storia biancoceleste

Il 21 giugno 1987 resta una delle date più importanti nella storia della Lazio. Nell’ultima giornata del campionato di Serie B, i biancocelesti si trovarono davanti a una sfida decisiva contro il Vicenza, al termine di una stagione segnata dalla pesante penalizzazione di nove punti che aveva complicato il cammino della squadra guidata da Eugenio Fascetti. Per evitare la retrocessione diretta in Serie C e conquistare l’accesso agli spareggi salvezza, serviva soltanto una vittoria. All’Olimpico la tensione era palpabile: la Lazio attaccava senza sosta, ma il gol sembrava non voler arrivare. Minuto dopo minuto, il tempo scorreva e la porta vicentina appariva invalicabile. Poi, all’82’, arrivò l’episodio destinato a entrare nella leggenda. Giuliano Fiorini trovò la rete che fece esplodere lo stadio e riaccese le speranze di un intero popolo biancoceleste. Quel gol non fu soltanto decisivo per battere il Vicenza, ma rappresentò il primo passo verso la salvezza. Pochi giorni più tardi, la Lazio completò l’impresa negli spareggi disputati a Napoli, conquistando il successo decisivo contro il Campobasso. A distanza di 39 anni, la rete di Fiorini continua a essere ricordata come uno dei momenti più emozionanti della storia laziale: un simbolo di coraggio, sacrificio e rinascita, rimasto per sempre nel cuore di generazioni di tifosi biancocelesti.

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