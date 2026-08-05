La Lazio ricorda bomber Giuliano Fiorini: il post della società

Ventuno anni fa ci lasciava Giuliano Fiorini, autore di un gol storico contro il Vicenza che di fatto salvò la Lazio dalla Serie C: il ricordo social della società capitolina.

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Il ricordo social della Lazio per Giuliano Fiorini.

La Lazio non dimentica i personaggi che hanno fatto la storia recente e meno recente di questa gloriosa società. Il club biancoceleste ha omaggiato Giuliano Fiorini, autore del gol contro il L.R. Vicenza nel lontano 21 giugno 1987, rete che permise alla Lazio di Fascetti di conquistare gli spareggi contro Campobasso e Taranto e di mantenere la categoria.

Di seguito il post social della Lazio dedicato ad uno dei tanti bomber della storia biancoceleste.

21 anni fa ci lasciava Giuliano Fiorini 💙 pic.twitter.com/UsOEEduU1r — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 5, 2026

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