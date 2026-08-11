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Euro 2032, non ci sarà il Flaminio nel novero dei cinque stadi

Published

15 ore ago

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Flaminio

Nonostante sembra ci siano in vista aggiornamenti positivi sul progetto Flaminio per la Lazio, secondo La Gazzetta dello Sport l’impianto romano non rientrerà tra i 5 stadi scelti per le gare ufficiali di Euro 2032: la decisione ufficiale uscirà il 1 ottobre 2026.
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Il Flaminio non farà parte degli stadi di Euro 2032: i dettagli.

“Nessuna chance, invece, per il progetto di un nuovo Flaminio”, così si esprime La Gazzetta dello Sport sulla possibilità che l’impianto romano, abbandonato a se stesso, entri nella lista degli stadi per Euro 2032.

Roma ospiterà le partite ufficiali all’Olimpico e nel nuovo impianto che il club giallorosso costruirà a Pietralata. Qualora l’iter di ristrutturazione del Flaminio dovesse andare a buon fine, lo stadio potrebbe essere adibito a campo di allenamento per alcune nazionali.

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