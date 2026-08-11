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Euro 2032, non ci sarà il Flaminio nel novero dei cinque stadi
Nonostante sembra ci siano in vista aggiornamenti positivi sul progetto Flaminio per la Lazio, secondo La Gazzetta dello Sport l’impianto romano non rientrerà tra i 5 stadi scelti per le gare ufficiali di Euro 2032: la decisione ufficiale uscirà il 1 ottobre 2026.
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Il Flaminio non farà parte degli stadi di Euro 2032: i dettagli.
“Nessuna chance, invece, per il progetto di un nuovo Flaminio”, così si esprime La Gazzetta dello Sport sulla possibilità che l’impianto romano, abbandonato a se stesso, entri nella lista degli stadi per Euro 2032.
Roma ospiterà le partite ufficiali all’Olimpico e nel nuovo impianto che il club giallorosso costruirà a Pietralata. Qualora l’iter di ristrutturazione del Flaminio dovesse andare a buon fine, lo stadio potrebbe essere adibito a campo di allenamento per alcune nazionali.
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