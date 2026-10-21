Flaminio, si procede spediti: cosa manca per avere l’ok

Negli ultimi mesi si è parlato tanto di capienza del Flaminio, dell’altezza dell’impianto, dell’ormai famigerata pensilina, ma per ottenere un progetto che possa realmente avere l’ok da tutte le parti in causa, bisogna risolvere fondamentalmente tre questioni.

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Le tre questioni fondamentali da risolvere per ottenere l’ok definitivo al progetto Flaminio.

Come rivelato da Il Messaggero, sarebbero fondamentalmente tre i problemi da risolvere affinché arrivi il lasciapassare da parte della Conferenza dei Servizi e di tutte le altre parti in causa in merito al progetto del Flaminio presentato dalla Lazio.

La prima questione riguarda il mantenimento dell’impianto originario, progettato da Nervi. Questo non vuol dire che si debba lasciare lo stadio così com’è, ma si vorrebbe mantenere il più visibile possibile l’aspetto del Flaminio originale.

Il secondo punto è forse il più importante. Il PEF (Piano Economico Finanziario) deve essere convincente e fino ad ora è mancato in primi proprio questo tassello. Nei frequenti incontri al Campidoglio fra Lotito e gli esponenti del Comune di Roma sarebbero stati messi sul tavolo gli oneri di urbanizzazione da corrispondere al Comune stesso. Trattandosi di un impianto abbandonato e ridotto in condizioni critiche, la Lazio vorrebbe pagare una cifra irrisoria. Le norme tuttavia prevedono un canone da parte del concessionario per poter ottenere la concessione.

Chiudiamo con il capitolo che interessa maggiormente i cittadini di quel quadrante di Roma, la mobilità. Il primo progetto della Lazio prevedeva pochissimi parcheggi vicino al Flaminio. Si ipotizzava invece la creazione di un parcheggio nei pressi di Tor Di Quinto, con la possibilità di attivare delle navette apposite per portare i tifosi allo stadio. Sperando nel frattempo che l’apertura di una fermata della Metro C in zona potesse fornire un ulteriore contribuito. Fra le idee suggerite anche quella di una ZTL in occasione di grandi eventi come partite e concerti.

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