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Floriani: “Sognavo questo momento da una vita” (FOTO)
Esordio da sogno per Romano Floriani Mussoli che contro il Bologna ha disputato la sua prima partita con addosso la maglia della Lazio: debutto da brividi per lui che da sempre tifa la squadra più antica della Capitale.
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Floriani Mussolini, che sogno il debutto con la Lazio
“Chi mi conosce sa cosa è significato per me debuttare con questa maglia ieri. Una vita che sognavo questo momento che finalmente è arrivato… Che sia solo l’inizio”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|3
|1
|2
|Inter
|3
|1
|3
|Napoli
|3
|1
|4
|Lecce
|3
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|5
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|Fiorentina
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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