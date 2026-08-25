Floriani: “Sognavo questo momento da una vita” (FOTO)

Esordio da sogno per Romano Floriani Mussoli che contro il Bologna ha disputato la sua prima partita con addosso la maglia della Lazio: debutto da brividi per lui che da sempre tifa la squadra più antica della Capitale.

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Floriani Mussolini, che sogno il debutto con la Lazio

“Chi mi conosce sa cosa è significato per me debuttare con questa maglia ieri. Una vita che sognavo questo momento che finalmente è arrivato… Che sia solo l’inizio”.

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