Floriani Mussolini sospeso tra partenza e permanenza: piace molto al Cagliari

Romano Floriani Mussolini non è stato riscattato dalla Cremonese e, quindi, dopo appena una stagione, ha fatto il suo ritorno a Formello; ora, però, per il terzino sarebbe spuntato con forza anche l’interesse da parte del Cagliari. Ecco le ultime di mercato.

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Calciomercato: Floriani Mussolini piace al Cagliari, tutti gli aggiornamenti

Secondo fonti raccolte e verificate, Romano Floriani Mussolini sembra piacere molto al Cagliari. Il terzino, ex Cremonese e ora di ritorno alla Lazio, ha molti estimatori in Sardegna. Il club sardo, infatti, avrebbe già fatto dei sondaggi per comprendere quale possa essere la situazione relativa all’ex Juve Stabia. Si era parlato di un Gattuso convinto nel farlo rimanere nella Capitale e puntarci ma, negli ultimi giorni, forse le cose sono cambiate.

Intanto, nei giorni scorsi, l’ex terzino della Cremonese ha detto addio al club che lo ha fatto esordire in Serie A. Ecco le sue parole: “Saluto la Cremonese con il cuore pieno di gratitudine. In un anno ho vissuto tante emozioni, ma una che certamente non dimenticherò mai è l’esordio in Serie A. Grazie alla società per aver creduto in me, ai mister e a tutto lo staff per i consigli e la fiducia, alla città di Cremona e ai tifosi che mi hanno accolto con calore”.

di Claudio Troilo

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