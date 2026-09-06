INTERVISTE
Quota cento per Floriani Mussolini, Pastorello: “Fieri del tuo traguardo”
Il terzino della Lazio Romano Floriani Mussolini ha raggiunto le cento presenze fra i professionisti scendendo in campo domenica contro il Genoa, il suo agente Federico Pastorello ha voluto festeggiare sui social questo importante traguardo.
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Il traguardo delle cento presenze fra i professionisti di Floriani Mussolini celebrato dal suo agente Federico Pastorello.
32 gare in C con il Pescara, 37in Serie B con la Juve Stabia e 31 in Serie A, di cui 29 con la Cremonese e 2 con la Lazio. Cento presenze tonde tonde per Romano Floriani Mussolini tra i professionisti. Il suo agente Federico Pastorello lo ha celebrato così sui social:
“Un altro importante traguardo nel percorso di Romano Floriani Mussolini, che ha ufficialmente raggiunto 100 presenze nel calcio professionistico. Da Pescara alla Juve Stabia, fino a Cremonese e Lazio, Romano ha continuato a crescere, a guadagnare esperienza e ad affermarsi in ogni step della sua carriera. Complimenti, Romano! Siamo fieri della tua avventura finora e non vediamo l’ora di festeggiare le prossime 100!”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|Como
|7
|3
|4
|Milan
|6
|2
|5
|Juventus
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
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|6
|3
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|2
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|3
|2
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|3
|2
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|2
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|2
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|3
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|3
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|0
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|0
|2
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|2
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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