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INTERVISTE

Quota cento per Floriani Mussolini, Pastorello: “Fieri del tuo traguardo”

Published

4 ore ago

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Romano Floriani Mussolini

Il terzino della Lazio Romano Floriani Mussolini ha raggiunto le cento presenze fra i professionisti scendendo in campo domenica contro il Genoa, il suo agente Federico Pastorello ha voluto festeggiare sui social questo importante traguardo.

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Il traguardo delle cento presenze fra i professionisti di Floriani Mussolini celebrato dal suo agente Federico Pastorello.

32 gare in C con il Pescara, 37in Serie B con la Juve Stabia e 31 in Serie A, di cui 29 con la Cremonese e 2 con la Lazio. Cento presenze tonde tonde per Romano Floriani Mussolini tra i professionisti. Il suo agente Federico Pastorello lo ha celebrato così sui social:

“Un altro importante traguardo nel percorso di Romano Floriani Mussolini, che ha ufficialmente raggiunto 100 presenze nel calcio professionistico. Da Pescara alla Juve Stabia, fino a Cremonese e Lazio, Romano ha continuato a crescere, a guadagnare esperienza e ad affermarsi in ogni step della sua carriera. Complimenti, Romano! Siamo fieri della tua avventura finora e non vediamo l’ora di festeggiare le prossime 100!”.

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