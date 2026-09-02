Lazio ed Empoli d’accordo per la cessione di Floriani, poi lo stop di Gattuso: il retroscena

Un retroscena di mercato che ha dell’incredibile: Floriani Mussolini poteva finire all’Empoli, in Serie B, avendo già l’accordo con la Lazio per il trasferimento, salvo poi Gattuso stoppare tutto.

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Floriani Mussolini all’Empoli: il retroscena sulla cessione bloccata da Gattuso

Come riferito da Il Messaggero nella sua edizione odierna, la cessione di Romano Floriani Mussolini all’Empoli è stata bloccata da Gennaro Gattuso. La Lazio e il club toscano avevano già trovato l’accordo, salvo poi essere tutto stoppato dal no del tecnico biancoceleste. L’ex Ct della Nazionale crede moltissimo nei margini di crescita dell’ex Cremonese e nelle sue qualità fisiche e atletiche, per questo ha deciso di non privarsene.

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