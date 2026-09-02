NOTIZIE
Lazio ed Empoli d’accordo per la cessione di Floriani, poi lo stop di Gattuso: il retroscena
Un retroscena di mercato che ha dell’incredibile: Floriani Mussolini poteva finire all’Empoli, in Serie B, avendo già l’accordo con la Lazio per il trasferimento, salvo poi Gattuso stoppare tutto.
Leggi anche: Probabili formazioni Udinese Lazio: Rovella out, Isaksen possibile dal primo minuto
Floriani Mussolini all’Empoli: il retroscena sulla cessione bloccata da Gattuso
Come riferito da Il Messaggero nella sua edizione odierna, la cessione di Romano Floriani Mussolini all’Empoli è stata bloccata da Gennaro Gattuso. La Lazio e il club toscano avevano già trovato l’accordo, salvo poi essere tutto stoppato dal no del tecnico biancoceleste. L’ex Ct della Nazionale crede moltissimo nei margini di crescita dell’ex Cremonese e nelle sue qualità fisiche e atletiche, per questo ha deciso di non privarsene.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|6
|2
|2
|Inter
|6
|2
|3
|Milan
|6
|2
|4
|Juventus
|6
|2
|5
|Atalanta
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
|Udinese
|4
|2
|8
|Como
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Napoli
|3
|2
|11
|Sassuolo
|3
|2
|12
|Cagliari
|3
|2
|13
|Lecce
|3
|2
|14
|Torino
|0
|2
|15
|Bologna
|0
|2
|16
|Genoa
|0
|2
|17
|Parma
|0
|2
|18
|Monza
|0
|2
|19
|Venezia
|0
|2
|20
|Fiorentina
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO21 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO5 ore ago
Telenovela finita, Romagnoli va all’Al-Sadd: i dettagli del trasferimento
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Guai per Cataldi, lo stop si allunga: ecco quando rientrerà in gruppo
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Dominguez-Lazio era cosa fatta: Boban confessa e svela un retroscena