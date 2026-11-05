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Floriani Mussolini non convocato da Mancini, l’ira dei tifosi: “E’ uno dei più forti, che scandalo”

Published

1 ora ago

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Floriani Mussolini esclusione convocazioni Italia ira laziali

Romano Floriani Mussolini non compare nella lista dei convocati da Mancini per l’Italia e, questa scelta, ha scatenato l’ira di molti tifosi della Lazio: ecco alcune dei commenti più forti in tal senso.

Leggi anche: Mattei: “Napoli squadra disunita, si sono mandati a quel paese. La Lazio dovrà colpire subito”

Floriani Mussolini non convocato da Mancini: scatta l’ira dei tifosi della Lazio

Anche la pagina Facebook italiana di Transfermarkt si è posta la domanda sulla mancata convocazione di Floriani Mussolini in Nazionale, scatenando così sotto l’ira di molti tifosi della Lazio. Tante le recriminazioni da parte dei sostenitori biancocelesti proprio a supporto di Floriani Mussolini, ancora una volta escluso da Coverciano. “Per la penuria che abbiamo in questo momento, e per come sta rendendo, decisamente sì”. E ancora: “Ci pensiamo pure? A oggi è uno dei migliori prospetti in quel ruolo e sta giocando bene”. C’è pure chi sceglie la via della cautela: “Lasciamolo giocare e vediamo se è pronto” o “Se continuerà a giocare così lo chiameranno sicuramente”. 

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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