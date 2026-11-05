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Floriani Mussolini non convocato da Mancini, l’ira dei tifosi: “E’ uno dei più forti, che scandalo”
Romano Floriani Mussolini non compare nella lista dei convocati da Mancini per l’Italia e, questa scelta, ha scatenato l’ira di molti tifosi della Lazio: ecco alcune dei commenti più forti in tal senso.
Leggi anche: Mattei: “Napoli squadra disunita, si sono mandati a quel paese. La Lazio dovrà colpire subito”
Floriani Mussolini non convocato da Mancini: scatta l’ira dei tifosi della Lazio
Anche la pagina Facebook italiana di Transfermarkt si è posta la domanda sulla mancata convocazione di Floriani Mussolini in Nazionale, scatenando così sotto l’ira di molti tifosi della Lazio. Tante le recriminazioni da parte dei sostenitori biancocelesti proprio a supporto di Floriani Mussolini, ancora una volta escluso da Coverciano. “Per la penuria che abbiamo in questo momento, e per come sta rendendo, decisamente sì”. E ancora: “Ci pensiamo pure? A oggi è uno dei migliori prospetti in quel ruolo e sta giocando bene”. C’è pure chi sceglie la via della cautela: “Lasciamolo giocare e vediamo se è pronto” o “Se continuerà a giocare così lo chiameranno sicuramente”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
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|Como
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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