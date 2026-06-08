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Floriani Mussolini, la Lazio ha deciso il suo destino: ecco quale sarà

Published

1 giorno ago

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Romano Floriani Mussolini

Romano Floriani Mussolini tornerà alla base dopo il prestito in Serie A alla Cremonese: la Lazio avrebbe preso una decisione sul futuro del giovane terzino destro.

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Floriani Mussolini e il suo futuro alla Lazio: quale sarà?

AGGIORNAMENTO 8 GIUGNO – Totale cambio di direzione rispetto alle notizie uscite negli scorsi giorni sul futuro di Floriani Mussolini. Secondo quanto riferito dal quotidiano la Repubblica, il terzino biancoceleste dovrebbe rimanere a Formello e far parte così della prossima rosa a disposizione di mister Gattuso.

Dopo le esperienze in C con il Pescara, in B con la Juve Stabia e in A con la Cremonese, Floriani Mussolini è pronto per tornare alla Lazio. Secondo Il Messaggero, tuttavia, il giovane terzino destro non vi rimarrà per molto.

Il classe 2003 dovrebbe svolgere la preparazione a Formello agli ordini di Gattuso, ma viene vista come molto probabile la sua partenza per un nuovo prestito, a meno che non venga ceduto Lazzari nel prossimo mercato estivo. A quel punto Floriani Mussolini resterebbe nella Capitale come alternativa a Marusic sulla corsia destra.

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