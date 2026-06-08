CALCIOMERCATO LAZIO
Floriani Mussolini, la Lazio ha deciso il suo destino: ecco quale sarà
Romano Floriani Mussolini tornerà alla base dopo il prestito in Serie A alla Cremonese: la Lazio avrebbe preso una decisione sul futuro del giovane terzino destro.
LEGGI ANCHE: Allegri al Napoli avvicina Gila agli azzurri: gli ultimi aggiornamenti
Floriani Mussolini e il suo futuro alla Lazio: quale sarà?
AGGIORNAMENTO 8 GIUGNO – Totale cambio di direzione rispetto alle notizie uscite negli scorsi giorni sul futuro di Floriani Mussolini. Secondo quanto riferito dal quotidiano la Repubblica, il terzino biancoceleste dovrebbe rimanere a Formello e far parte così della prossima rosa a disposizione di mister Gattuso.
Dopo le esperienze in C con il Pescara, in B con la Juve Stabia e in A con la Cremonese, Floriani Mussolini è pronto per tornare alla Lazio. Secondo Il Messaggero, tuttavia, il giovane terzino destro non vi rimarrà per molto.
Il classe 2003 dovrebbe svolgere la preparazione a Formello agli ordini di Gattuso, ma viene vista come molto probabile la sua partenza per un nuovo prestito, a meno che non venga ceduto Lazzari nel prossimo mercato estivo. A quel punto Floriani Mussolini resterebbe nella Capitale come alternativa a Marusic sulla corsia destra.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO6 ore ago
Al Sadd Romagnoli, brusca frenata: ecco la settimana decisiva!
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Mandas, il Bournemouth c’è ancora ma Gattuso ci vuole puntare: le ultime
-
INFORTUNATI5 ore ago
Cataldi procede nel recupero dall’infortunio e incontra Gattuso
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Lutaro Rivero lascia il River, la Lazio osserva: Fabiani tenta l’affondo