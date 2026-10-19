Floriani festeggia: “Contro tutto e tutti”

Autore di un’altra grande prestazione contro la Juventus, Romano Floriani Mussolini ha esultato con un post pubblicato sui social network dopo che la Lazio ha espugnato l’Allianz Stadium con un netto 3-0.

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Juventus Lazio, il post di Floriani Mussolini dopo la vittoria

“Contro tutto e tutti”. Così Floriani Mussolini ha deciso di prendersi la sua rivalsa social, dopo la vittoria della Lazio contro la Juventus. Un chiaro messaggio diretto a chi non credeva nelle capacità dei biancocelesti e mai si sarebbero aspettati un simile trionfo a Torino.

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