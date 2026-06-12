Floriani Mussolini re degli sprinter: è il più veloce in Serie A

L’esterno di proprietà della Lazio, Romano Floriani Mussolini, ha fatto registrare il record di velocità nella Serie A 2025-2026 appena conclusa, nella quale ha vestito la divisa della Cremonese: nella sfida contro il Sassuolo ha superato i 31 chilometri orari di velocità!

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Floriani Mussolini ha messo a verbale il record di velocità in Serie A, nella stagione appena conclusa

Romano Floriani Mussolini è risultato il calciatore più veloce dell’intera Serie A, grazie a una prestazione atletica individuale da record, che gli ha consentito di firmare un primato di cui andare orgoglioso.

Secondo i dati ufficiali raccolti nel corso della stagione, Floriani Mussolini ha raggiunto una velocità massima di ben 31,722 chilometri orari durante la partita disputata contro il Sassuolo. Nessun altro giocatore del torneo è riuscito a fare meglio, e non è poco. Il dato conferma una delle caratteristiche principali del calciatore, che era ben nota a chi lo conosce, capace di distinguersi per accelerazione, progressione e capacità di coprire rapidamente entrambe le fasi di gioco.

La Lazio può essere ben lieta del dato: la velocità rappresenta uno degli aspetti più importanti nel calcio moderno, soprattutto per gli esterni chiamati a garantire continuità in ambedue le fasi. Il record ottenuto testimonia la crescita del giocatore, che nella sua prima stagione vissuta con continuità nella massima serie ha saputo ritagliarsi uno spazio significativo e un record non sottovalutabile.

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