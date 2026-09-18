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Floriani Mussolini torna alla Spes Artiglio per far visita alla sua prima squadra
Romano Floriani Mussolini ha fatto visita alla società in cui ha mosso i primi passi nel calcio: è stata una giornata di ritorno al passato per il calciatore della Lazio, a cui la Spes Artiglio, suo primo team, ha dedicato un post su Instagram.
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Floriani Mussolini torna in visita alla Spes Artiglio, sua prima squadra
Il post della Spes è ricco di affetto per un calciatore che sta già mostrando il suo valore umano, oltre che sportivo, anche con i colori della Lazio:
“Ci sono visite che hanno un significato particolare per noi. In occasione dell’apertura di Artiglio Sport Space, abbiamo avuto il piacere di accogliere anche Romano Floriani, calciatore della Lazio e ragazzo cresciuto nel nostro settore giovanile. Un legame che va oltre il campo e che ci rende particolarmente orgogliosi: vedere uno dei nostri ragazzi tornare all’Artiglio, nel luogo in cui ha mosso i primi passi nel calcio, è un’emozione difficile da raccontare. Romano si è fermato a salutare i nostri ragazzi, a scattare foto con loro e a condividere una giornata così importante per tutta la nostra società”.
“Grazie Romano per la tua presenza e per il tempo dedicato ai nostri ragazzi, in quella che sarà per sempre casa tua!”.
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