Palella nuovo proprietario dell’Acireale: Floridi sarà l’Advisory Board

Salvatore Palella è il nuovo proprietario dell’Acireale ed Emanuele Floridi, attuale Responsabile Strategia e Comunicazione della S.S. Lazio, sarà advisory board nell’Acireale, oltre che del quotidiano La Sicilia.

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Acireale a Palella: Floridi diventa Advisory Board

Come riportato da cataniatoday.it, l’imprenditore siciliano – lo scorso 19 luglio – ha già presentato un piano di crescita della società in cui figura anche Emanuele Floridi. Palella era già stato conosciuto dal mondo Lazio quando, nel corso della cerimonia della campanella al Nasdaq, era comparso accanto a Enrico Lotito e allo stesso Floridi. Proprio l’attuale Responsabile Strategia e Comunicazione del club biancoceleste, avrà un ruolo centrale e cruciale nel nuovo Acireale. Sarà infatti Advisory Board.

Passando alla struttura societaria, il ruolo di presidente verrà svolto dall’avvocato penalista Rosario Pennisi. Lo stesso, fu già presidente nella stagione 2008-2009. Come evidenzia, inoltre, La Voce dello Jonio, vicepresidente sarà Davide Raciti, mentre Peppe Savonarola svolgerà la funzione di responsabile dell’area tecnica. Lucio Tosto sarà direttore operativo, il tecnico Salvatore Foti (già con Mourinho alla Roma), Santo Russo segretario generale e Antonio Spinella social media manager.

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