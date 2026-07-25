NOTIZIE
Palella nuovo proprietario dell’Acireale: Floridi sarà l’Advisory Board
Salvatore Palella è il nuovo proprietario dell’Acireale ed Emanuele Floridi, attuale Responsabile Strategia e Comunicazione della S.S. Lazio, sarà advisory board nell’Acireale, oltre che del quotidiano La Sicilia.
Leggi anche: Paglia: “Flaminio e Nasdaq sono invenzioni. Lotito? Ecco quando venderà la Lazio”
Acireale a Palella: Floridi diventa Advisory Board
Come riportato da cataniatoday.it, l’imprenditore siciliano – lo scorso 19 luglio – ha già presentato un piano di crescita della società in cui figura anche Emanuele Floridi. Palella era già stato conosciuto dal mondo Lazio quando, nel corso della cerimonia della campanella al Nasdaq, era comparso accanto a Enrico Lotito e allo stesso Floridi. Proprio l’attuale Responsabile Strategia e Comunicazione del club biancoceleste, avrà un ruolo centrale e cruciale nel nuovo Acireale. Sarà infatti Advisory Board.
Passando alla struttura societaria, il ruolo di presidente verrà svolto dall’avvocato penalista Rosario Pennisi. Lo stesso, fu già presidente nella stagione 2008-2009. Come evidenzia, inoltre, La Voce dello Jonio, vicepresidente sarà Davide Raciti, mentre Peppe Savonarola svolgerà la funzione di responsabile dell’area tecnica. Lucio Tosto sarà direttore operativo, il tecnico Salvatore Foti (già con Mourinho alla Roma), Santo Russo segretario generale e Antonio Spinella social media manager.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Romagnoli – Al Sadd, adesso servirebbe un nuovo accordo con i qatarioti: la situazione
-
CALCIOMERCATO LAZIO20 ore ago
Sfuma Comert: un’altra squadra di A ha anticipato la Lazio
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Lazio, Doekhi inizialmente solo alternativa a Diogo Leite: il retroscena
-
CALCIOMERCATO LAZIO7 ore ago
Anche il Celtic su Cancellieri: i dettagli