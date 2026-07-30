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Floridi al capolinea, Lazio pronta a salutarlo: i motivi dell’addio
Il rapporto tra il nuovo responsabile della comunicazione Emanuele Floridi e la Lazio sembra essere giunto ad un punto di non ritorno, stando a quanto emerge da fonti vicine al club la separazione tra le parti dovrebbe essere il prossimo passo.
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Floridi saluta la Lazio: cosa sta succedendo
Non una collaborazione memorabile quella tra Floridi e la Lazio, dopo una serie di situazioni tutt’altro che semplici, la società biancoceleste starebbe infatti pensando di privarsi della nuova figura inserita all’interno della comunicazione. L’ultima frizione sarebbe nata proprio a causa dello sponsor Polymarket, piattaforma dapprima sponsor del club ora invece bandita dall’Italia. Se a questo si aggiunge il progetto Lazio 2032, precedente sbandierato e poi finito nel dimenticatoio, ecco che la frittata appare fatta. Nelle prossime ore la Lazio potrebbe dunque ufficializzare la separazione con Floridi.
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