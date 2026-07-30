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Lazio e Polymarket verso la risoluzione, e sul futuro di Floridi ci sono novità: le ultime

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2 ore ago

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Floridi Lazio

Il rapporto tra il nuovo responsabile della comunicazione Emanuele Floridi e la Lazio potrebbe cambiare forma, pur rimanendo saldo e solido il legame con il presidente Lotito; sul fronte Polymarket, invece, come riportato dall’Adnkronos, si starebbe lavorando a una risoluzione consensuale del rapporto.

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Polymarket-Lazio, si va verso la risoluzione: novità anche sul futuro di Floridi

Lazio e Polymarket starebbero lavorando a una risoluzione consensuale del rapporto che, secondo quanto riferito dall’Adnkronos, si chiuderà definitivamente nelle prossime ore. Come scritto dalla nota agenzia di stampa, dopo che “la piattaforma è stata inserita nella blacklist dell’Agenzia Dogane e Monopoli, era un epilogo probabilmente inevitabile e che comporterebbe un danno d’immagine, ma che potrebbe non comportare un danno economico, visto che, secondo quanto trapela, Polymarket potrebbe versare un indennizzo a favore della società biancoceleste che copre oltre una stagione di contratto anche senza esporre il brand”.

Per quanto riguarda il futuro di Emanuele Floridi, invece, le cose potrebbero cambiare. Il rapporto con il presidente Lotito è solido e per nulla minato nella fiducia, con l’attuale responsabile delle comunicazione che continuerebbe a rappresentare una figura di assoluto riferimento per il patron biancoceleste. Semplicemente, da quanto si apprende, Floridi potrebbe mettere la propria esperienza e le proprie competenze a servizio di altri progetti facenti parte della galassia lotitiana. Una ridefinizione delle responsabilità, quindi, non una sottrazione.

Floridi, se così sarà, continuerà a svolgere con professionalità il suo compito, magari più dietro le quinte e con altre responsabilità. Certamente rimarrà centrale, strategico e per nulla periferico nell’universo di interessi del presidente Lotito.

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