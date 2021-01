Tempo di lettura: < 1 minuto

FURIO FOCOLARI LAZIO ROMA INTERVISTA – La Lazio ha letteralmente dominato il derby contro la Roma, schiantando i giallorossi sul risultato di 3-0. Decisivi Immobile e Luis Alberto, due che sanno cosa fare quando le partite contano. Ai microfoni di Radio Radio è intervenuto Furio Focolari per parlare della gara.

Lazio-Roma, l’intervista di Focolari

“La Roma non è scesa in campo perché c’era troppa Lazio. Non hanno reclamato sul secondo gol di Caicedo. Una Lazio troppo forte per una Roma troppo piccola con le grandi. Al secondo tempo la Lazio poteva fare 5 gol. Ibanez è un mediocre, Lazzari ha arato quella fascia. So che negli spogliatoi qualcuno ha fatto il nome di Rizzitelli, uno ha avuto la capacità di caricare la squadra avversaria con una battuta sciocca e bieca. Immobile ha mostrato lo spirito della Lazio in campo. La partita per Fonseca è finita mezz’ora prima”.

