FOCUS Belgio, una squadra con un attacco stellare

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

FOCUS AVVERSARIA BELGIO – L’Italia, con non poca fatica, è riuscita a qualificarsi per i quarti di finale di Euro 2020. I ragazzi di Roberto Mancini hanno battuto l’Austria per 2 a 1 dopo i tempi supplementari con i gol di Federico Chiesa e Matteo Pessina, già alla seconda rete nel torneo. Nel prossimo turno il destino ha messo di fronte agli Azzurri una delle squadre migliori della competizione: il Belgio. Venerdì 2 luglio alle 21 le due compagini si sfideranno all’Allianz Arena di Monaco di Baviera per approdare in semifinale ed avvicinarsi sempre di più al sogno di conquistare la coppa. I Diavoli Rossi agli ottavi hanno battuto i campioni in carica del Portogallo e sono tra i favoriti per la vittoria finale.

Belgio, una squadra di campioni

Il Belgio è senza dubbio una della squadre più forti dell’Europeo e di conseguenza una delle favorite per la vittoria finale, soprattutto adesso che la Francia è uscita di scena. I Diavoli Rossi hanno una rosa piena di campioni in tutti i reparti, ma è la straordinaria qualità negli uomini offensivi che fa di loro una squadra potenzialmente irresistibile. Sulla trequarti agiscono Eden Hazard e Kevin De Bruyne, due giocatori dal talento cristallino in grado di vincere le partite da soli. Entrambi, però, sono usciti malconci dal match contro Cristiano Ronaldo e compagni e rischiano di dover saltare il match con l’Italia. Tuttavia, la squadra di Martinez ha i mezzi per sopperire a queste eventuali assenze, anche se molto pesanti. Come prima punta, infatti, ci sarà l’altro insostituibile della formazione belga: Romelu Lukaku. Il centravanti dell’Inter è un’autentica forza della natura e quando è in giornata è impossibile fermarlo. Gli Azzurri dovranno giocare la gara perfetta se vogliono vincere e qualificarsi alle semifinali di Euro 2020.

Emanuele Castellucci