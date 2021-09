FOCUS Galatasaray-Lazio: sfida da Champions al Türk Telekom

- Advertisement -

NUMERI E CURIOSITÀ GALATASARAY LAZIO – Torna l’Europa League e la Lazio è pronta a calcare il Türk Telekom per affrontare il Galatasaray. La sfida, in programma domani alle 18:45 si prospetta affascinante e segnerà la gara d’esordio in Europa per Sarri alla guida dei capitolini.

I precedenti tra Galatasaray e Lazio

L’ultimo incontro tra la Lazio e il Galatasaray risale alla stagione 2015/2016, quando le due formazioni si sono affrontate ai sedicesimi di Europa League con i capitolini che hanno superato il turno pareggiando l’andata per 1-1 e vincendo il ritorno per 3-1. Questa volta, invece, le due compagni si ritrovano insieme nella fase a gironi, cosa che non accadeva dalla Champions League 2001/02 quando le partite finirono entrambe sul risultato di 1-0 per i padroni di casa.

I numeri della Lazio in Europa League

La Lazio non vanta un buon trend in Europa League. Infatti, ha perso 8 delle ultime 10 sfide vincendone solamente due. Inoltre, l’ultima vittoria in trasferta dei biancocelesti in una competizione Europea risale ad ottobre 2018, quando la squadra romana affrontò il Marsiglia, battendolo per 1-3. Un’inversione di tendenza, però, potrebbe portarla Maurizio Sarri, che ha vinto 19 delle sue 25 partite in Europa League, trionfando con il Chelsea nel 2018/2019. Insieme a lui si uniscono alla causa anche Ciro Immobile, che è stato protagonista di 15 gol in 18 presenze in Europa League, e Felipe Anderson che ritornerà per la prima volta in una partita di EL dal 2017/2018, anno in cui è diventato il primo giocatore biancoceleste a totalizzare almeno 3 gol e altrettanti assist nella competizione.

Giorgia Civita