NUMERI E CURIOSITA’ HELLAS VERONA LAZIO – Centrare la qualificazione alla prossima Champions League è l’obiettivo imposto dalla società per non dover soccombere alle cessioni dei “big”. La Lazio, oltre alla soddisfazione personale, infatti, deve raggiungere la massima competizione europea per non dover fare rinunce importanti. Una buona fetta della qualificazione si gioca sicuramente nei big match contro Napoli, Milan e Roma, dirette concorrenti per la lotta al quarto. Racimolare punti anche con le “piccole”, però, è fondamentale per rimanere in scia.

Hellas Verona-Lazio: i biancocelesti per la rivincita

La Lazio vola a Verona domenica 11 aprile alle ore 15:00 per affrontare la squadra di Ivan Juric. I biancocelesti devono riscattarsi dopo la brutta sconfitta rimediata nella gara di andata allo stadio Olimpico. I gialloblù sono riusciti a battere le aquile sul risultato di 1-2 con l’autogol di Lazzari e la rete di Tameze. Il gol dei padroni di casa, invece, è stato segnato dal solito Felipe Caicedo, decisivo in questa stagione ogni qual volta ha messo piede in campo. Con ogni probabilità l’ecuadoriano sarà titolare al Bentegodi a causa dell’espulsione rimediata da Correa contro lo Spezia. Assente anche Lazzari, espulso sempre contro i liguri per una reazione violenta dopo il fallo di Agudelo.

Classe 1976 a confronto

Spesso si dice “classe di ferro” ed il 1976 sembra essere un anno d’oro per gli allenatori. La sfida tra Verona e Lazio, infatti, vede anche Inzaghi contro il coetaneo Ivan Juric. Simone non prenderà parte alla trasferta veneta, a causa del Covid-19 ma a distanza affronterà colui che è stato spesso accostato alla panchina biancoceleste. Quel che è certo è che entrambi gli allenatori sono protagonisti di cavalcate meravigliose con i propri club. Proprio il croato è l’artefice dello splendido gioco messo in campo dai veneti. In questa stagione il suo Verona ha dato battaglia a tutte le big del campionato, trovando il pareggio contro la Juventus sia all’andata che al ritorno e battendo Atalanta, Lazio e Napoli.

