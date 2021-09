FOCUS Lazio-Roma | Derby numero 155: Luis Alberto sfida Veretout

- Advertisement -

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO ROMA NUMERI E CURIOSITA’ – Tutto è pronto per il derby della Capitale. Lazio e Roma sono pronte a scendere in campo domenica 26 settembre alle ore 18:00 per dar vita alla gara più importante della stagione. Tra le fila biancocelesti sarà sicuramente out Mattia Zaccagni, vittima di un infortunio muscolare. Per i giallorossi, invece, mancherà capitan Pellegrini, che è stato espulso nell’ultima gara interna contro l’Udinese.

Il derby di Roma

Quello di domenica sarà il 155° derby della Capitale. Sarri torna a sfidare Mourinho: l’unico precedente è quello di Premier League tra Chelsea e Manchester United, in cui i blues acciuffarono il risultato nei minuti di recupero. Lazio–Roma, però, è diversa: è una partita dove fare i pronostici risulta sempre complesso. I biancocelesti, negli ultimi 4 derby giocati in Serie A da padroni di casa, non hanno mai perso. Solo due volte hanno allungato la striscia a 5 match senza perdere contro i rivali: nel 2000 e nel 1947. I giallorossi, invece, hanno vinto l’ultimo derby capitolino lo scorso maggio per 2-0 con un gol di Pedro, attualmente nella rosa della Lazio.

I numeri delle squadre

La squadra di Sarri non sta vivendo un grande momento di forma: nelle ultime due gare ha rimediato due pareggi. L’ultima striscia di tre pareggi consecutivi risale al 2018. Inoltre, i biancocelesti sono imbattuti in casa da 15 partite consecutive (13 vittorie e 2 pareggi). La banda di Mourinho, invece, va in gol da ben 9 partite consecutive e in trasferta, nelle ultime 9 gare, ha mantenuto la rete inviolata una sola volta. La sfida è interessante soprattutto a centrocampo dove brillano gli uomini delle due compagini. Luis Alberto sfida Veretout. Lo spagnolo ha realizzato la sua ultima doppietta in Serie A proprio nel derby d’andata dello scorso anno, vinto per 3-0. Il francese, invece ha realizzato una sola tripletta nel massimo campionato italiano proprio contro la Lazio, ma durante la sua esperienza a Firenze

Giorgia Civita

LEGGI ANCHE –> LAZIO-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERLA IN TV