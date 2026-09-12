INTERVISTE
Foggia: “Gattuso è una persona eccezionale, è lui il valore aggiunto di questa Lazio”
L’intervista dell’ex calciatore biancoceleste, Pasquale Foggia, a Il Cuoio, sulle pagine del Corriere dello Sport, in occasione della sfida di questa sera fra Lazio e Milan; ecco le sue parole sulla partita e su Gattuso e Frattesi.
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L’intervista di Foggia su Gattuso e su Frattesi, in occasione di Lazio Milan
Foggia su Gattuso
“Rino è un esempio in tutto, perché era un giocatore non con doti tecniche immense, ma che ha vinto tutto con il Milan dei grandi campioni e lui ne rappresentava l’anima. L’ho vissuto anche all’interno dello spogliatoio, lui era fondamentale. È quello che riconoscevi subito, con una forza incredibile che va al di là dell’aspetto prettamente di campo. Un ragazzo eccezionale, una persona di un cuore enorme. Veramente gli auguro ogni bene, perché se lo merita. Una persona da mettere in risalto, perché ce ne sono sempre meno. A prescindere dai giocatori, è senza ombra di dubbio lui il valore aggiunto di questa Lazio”.
Foggia su Frattesi
“È un ragazzo che quando ha avuto la possibilità di giocare titolare ha sempre dimostrato di essere un giocatore forte. È ovvio, se alzi il livello come all’Inter magari te lo devi guadagnare ancora di più e per mille motivi non c’è riuscito. Ma è un giocatore di assoluto livello e può tornare secondo me molto utile anche alla nostra nazionale”.
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