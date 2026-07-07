Foggia: “Lotito ha dato tanto deve continuare, spero che la protesta finisca”

L’ex calciatore della Lazio e attuale direttore sportivo del Pescara, Pasquale Foggia, durante un’intervista ai microfoni di TuttoMercatoweb Radio, ha parlato della protesta dei tifosi contro Lotito.

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L’intervista di Foggia sulla protesta contro Lotito

“Dispiace, è arrivato al momento finale rispetto a tutto quello che è stato negli anni. La Lazio è una piazza che ama tanto quei colori, conosco bene il Presidente e so che ha dato tanto. Oggi la società è tra le più ambite grazie a lui. Parliamo di una realtà solida, che ha patrimonio. E il Presidente ha le sue ragioni per continuare. Spero che le contestazioni si plachino per il bene della Lazio”.

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