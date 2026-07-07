INTERVISTE
Foggia: “Lotito ha dato tanto deve continuare, spero che la protesta finisca”
L’ex calciatore della Lazio e attuale direttore sportivo del Pescara, Pasquale Foggia, durante un’intervista ai microfoni di TuttoMercatoweb Radio, ha parlato della protesta dei tifosi contro Lotito.
Leggi anche: Mondiali 2026: Ronaldo fuori agli ottavi, eliminati gli Stati Uniti
L’intervista di Foggia sulla protesta contro Lotito
“Dispiace, è arrivato al momento finale rispetto a tutto quello che è stato negli anni. La Lazio è una piazza che ama tanto quei colori, conosco bene il Presidente e so che ha dato tanto. Oggi la società è tra le più ambite grazie a lui. Parliamo di una realtà solida, che ha patrimonio. E il Presidente ha le sue ragioni per continuare. Spero che le contestazioni si plachino per il bene della Lazio”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO12 ore ago
Gila al Milan, ancora un po’ di distanza: Lotito vuole 30 milioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO11 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Romagnoli all’Al-Sadd, tutto fatto: a breve l’ufficialità
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
Mandas come Provedel? Anche il greco può lasciare Formello