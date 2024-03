Foggia: "Lazio - Udinese? Sarà un match contratto"

Tempo di lettura: < 1 minuto

FOGGIA LAZIO INTERVISTA - Pasquale Foggia, ex attaccante della Lazio, ha espresso a Il Messaggero Veneto il suo pensiero, in merito al match in vista contro l'Udinese. Di seguito le sue parole.

Le parole di Foggia

“Mi aspetto un match inizialmente contratto. L’Udinese sta vivendo una stagione diversa da quello che sperava, la Lazio è appena uscita dalla Champions League e ha bisogno di punti per ripartire. È una sfida perfetta da interpretare per i bianconeri, che per me possono affrontare l’incontro con meno responsabilità. Quando si lotta per la salvezza anche un punto a Roma può essere prezioso. Con 34-35 punti ci si può sentire al sicuro”.