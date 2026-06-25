Fondazione Nervi: “Flaminio? Stiamo verificando il rispetto delle norme”

Il sogno Flaminio non è ancora svanito per la Lazio che, dopo aver avviato la tanto attesa conferenza dei servizi, ha dovuto fare i conti con più di qualche problema evidenziato proprio dalla Fondazione Nervi, la stessa che ha da poco rilasciato un’ulteriore intervista circa la situazione. Questo è ciò che si apprende dal Corriere della Sera.

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La Lazio vuole il Flaminio, la Fondazione Nervi frena: ecco l’intervista

“A seguito dell’incontro tenutosi il 19 giugno scorso tra Fondazione Nervi, Carteinregola e Federsupporter, le parti hanno convenuto di avviare un rapporto stabile di consultazione e collaborazione sul progetto dello stadio Flaminio. Il confronto assumerà come imprescindibile punto di riferimento il Conservation Plan prodotto nell’ambito dell’iniziativa Keeping it Modern della Getty Foundation. Il piano costituisce base tecnico-scientifica per ogni valutazione su recupero, tutela e futura valorizzazione dello stadio. L’obiettivo è tutelare l’interesse pubblico e verificare il pieno rispetto delle norme sostanziali e procedimentali applicabili al progetto. Si intendono approfondire i principali aspetti critici e controversi della proposta, al fine di elaborare osservazioni puntuali da presentare nell’ambito della Conferenza di Servizi”.

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