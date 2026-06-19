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Fondazione Nervi: “Il Flaminio è un progetto che non funziona, su tutti i piani”

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38 minuti ago

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Fondazione Nervi intervista Flaminio Lazio

Dopo le parole della Soprintendenza di Stato sul progetto Flaminio, e la controreplica del presidente Lotito, anche la Fondazione Nervi è tornata a parlare dell’impianto di via Flaminia sulle colonne del quotidiano Repubblica.

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La Fondazione Nervi bocca il progetto Flaminio

“Con il piano di conservazione del Flaminio noi avevamo già indicato la via per il futuro dello stadio e messo in guardia sui vincoli. Non si può trasformare qualcosa che è nato per vecchie esigenze in qualcosa utile per il recente. Sarebbe come prendere una Formula 1 del 1959, trasformarla e farla correre al Mondiale 2026. È evidente che è una cosa che non funziona. Noi non vogliamo passare per quelli contro questo progetto ma contestiamo la scelta iniziale di trasformare lo stadio”.

Redazione Lazionews.eu

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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