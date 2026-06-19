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Fondazione Nervi: “Il Flaminio è un progetto che non funziona, su tutti i piani”
Dopo le parole della Soprintendenza di Stato sul progetto Flaminio, e la controreplica del presidente Lotito, anche la Fondazione Nervi è tornata a parlare dell’impianto di via Flaminia sulle colonne del quotidiano Repubblica.
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La Fondazione Nervi bocca il progetto Flaminio
“Con il piano di conservazione del Flaminio noi avevamo già indicato la via per il futuro dello stadio e messo in guardia sui vincoli. Non si può trasformare qualcosa che è nato per vecchie esigenze in qualcosa utile per il recente. Sarebbe come prendere una Formula 1 del 1959, trasformarla e farla correre al Mondiale 2026. È evidente che è una cosa che non funziona. Noi non vogliamo passare per quelli contro questo progetto ma contestiamo la scelta iniziale di trasformare lo stadio”.
Redazione Lazionews.eu
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