PAULO FONSECA LAZIO – L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano portoghese Record. Il tecnico giallorosso ha voluto prender parola sulla Lazio, che considera una realtà consolidata nel panorama italiano. Di seguito le sue parole.

Le parole di Fonseca

“L’obiettivo della squadra è quello di fare meglio della scorsa stagione: abbiamo iniziato a costruire con una squadra molto giovane, ma dobbiamo anche capire la realtà e il contesto in cui siamo inseriti, tenendo in considerazione che ci sono due squadre che fanno investimenti molto più grandi della Roma. C’è una squadra con un progetto solido da diversi anni – l’Atalanta – e che sarà più forte quest’anno dopo l’esperienza della Champions. La Lazio è una squadra che non è cambiata negli ultimi anni, ha anche lo stesso allenatore da cinque stagioni e ha meccanismi consolidati”.

