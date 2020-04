Tempo di lettura: < 1 minuto

FONSECA – Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha rilasciato un’intervista al quotidiano portoghese A Bola in cui ha parlato anche di derby e di Lazio.

Le parole di Fonseca

“Credo di non aver giocato Paços de Ferreira-Fremunde, è l’unico che mi manca. Braga-Guimaraes è un derby molto intenso, ma non ho mai vissuto una gara come Roma-Lazio. È una partita unica. Gli attaccanti che ci hanno messo in difficoltà? Diversi. Papu Gomez, Ilicic, Immobie, Cristiano Ronaldo, Dybala. Lo stesso Lukaku. In Serie A c’è un gruppo di giocatori de grande qualità che riescono da soli a risolvere le partite”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.