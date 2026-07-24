Fordos: “qui con ambizione e voglia di lottare”

Beatrix Fordos è tornata alla Lazio Women a quattro anni di distanza dall’ultima in biancoceleste; da prassi, si è presentata ai microfoni dei canali ufficiali del club raccontando, nella sua intervista, cosa si aspetta dalla prossima stagione.

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Fordos, nell’intrvista di presentazione, ha parlato della prossima stagione

“Sono molto felice di essere nuovamente qui, dopo quattro anni. Sicuramente ho emozioni diverse da prima, sono una persona e una calciatrice più matura e, questa volta, credo che sarà tutto diverso. Non vedo l’ora di iniziare e devo e voglio lottare per questo club. Voglio crescere tanto, imparare dal mister e dallo staff”.

Fordos sulla sua prima stagione alla Lazio

“La mia prima stagione alla Lazio è stata difficile, ero al mio primo anno in Italia, ero timida e ho fatto fatica. Avevo anche problemi, ma credo davvero che ora sarà tutto diverso e già ho visto come funziona lo spogliatoio, le condizioni, spero che questa volta andrà molto meglio. Sicuramente anche il migliore stato del centro sportivo mi ha convinta a tornare, mostra che qui le cose vanno come devono andare, da professioniste”.

Fordos su Grassadonia e le compagne

“Ho visto e sentito che il mister è molto bravo, la squadra ha fatto molto bene lo scorso anno. Secondo me in questo club ho grandi opportunità, voglio lottare tanto e voglio mettermi in mostra. Dall’esperienza in Germania mi porto un campionato molto fisico che mi ha insegnato tanto. Giocare con Connolly? È sempre molto importante la compagna al tuo fianco, non vedo l’ora di giocare con lei e imparare. Castiello e Visentin? No, non le ho sentite prima di arrivare. Una settimana fa mi ha scritto Castiello dicendomi di essere felice del mio ritorno e mi sono sentita bene per questo messaggio”.

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