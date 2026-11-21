Tra le ragioni per le quali Romano Floriani Mussolini si sta affermando in questa stagione con la maglia della Lazio c’è anche la fiducia di Gattuso: il terzino è primo per minutaggio tra i giocatori di movimento.

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Floriani primo per minutaggio tra i giocatori di movimento

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Floriani Mussolini è primo tra i giocatori della Lazio per minutaggio. Sono fin qui 886 i minuti in campo accumulati, più di chiunque altro tra i giocatori di movimento (in assoluto è invece Mandas). Un dato importante che testimonia la crescita del giocatore che ha saputo giocarsi le sue carte sfruttando al meglio l’occasione da quando ha dovuto sostituire Marusic nuovamente alle prese con un infortunio.

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