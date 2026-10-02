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Formazioni ufficiali Francia Italia: Frattesi parte titolare

Published

1 ora ago

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Formazioni Ufficiali Francia Italia

La Nazionale Italiana guidata da Roberto Mancini sfida la Francia nella terza giornata della Nations League: ecco le formazioni ufficiali del match, con Davide Frattesi che partirà di nuovo titolare

Leggi anche: Francia Italia, dove vedere in tv e streaming la sfida di Nations League

Le formazioni ufficiali di Francia Italia

  • FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, O. Dembélé, Doué.
    • A disposizione: Butez, Camavinga, Diouf, Kone, Koundè, Doue, Lacroix, Kaluli, Lepaul, Restes, Yoro, .
    • Ct. Zidane.
    • Indisponibili: Konate, Mateta, Mbappè, Saliba, Tchouameni, Zaire-Emery.
  • ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Fagioli; Kean, Pio Esposito, S. Esposito.
    • A disposizione: Ruggeri, Carnesecchi, Mancini, Di Lorenzo, Doumbia, Barella, Maldini, Scamacca, Raspadori, Vergara, Vicario.
    • Ct: Mancini.
    • Indisponibili: Cambiaso, Cristante, Locatelli, Meret, Spinazzola, Zaniolo.

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7 Juventus 10 5
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14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
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