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Formazioni ufficiali Francia Italia: Frattesi parte titolare
La Nazionale Italiana guidata da Roberto Mancini sfida la Francia nella terza giornata della Nations League: ecco le formazioni ufficiali del match, con Davide Frattesi che partirà di nuovo titolare
Leggi anche: Francia Italia, dove vedere in tv e streaming la sfida di Nations League
Le formazioni ufficiali di Francia Italia
- FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, O. Dembélé, Doué.
- A disposizione: Butez, Camavinga, Diouf, Kone, Koundè, Doue, Lacroix, Kaluli, Lepaul, Restes, Yoro, .
- Ct. Zidane.
- Indisponibili: Konate, Mateta, Mbappè, Saliba, Tchouameni, Zaire-Emery.
- ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Fagioli; Kean, Pio Esposito, S. Esposito.
- A disposizione: Ruggeri, Carnesecchi, Mancini, Di Lorenzo, Doumbia, Barella, Maldini, Scamacca, Raspadori, Vergara, Vicario.
- Ct: Mancini.
- Indisponibili: Cambiaso, Cristante, Locatelli, Meret, Spinazzola, Zaniolo.
- A disposizione: Ruggeri, Carnesecchi, Mancini, Di Lorenzo, Doumbia, Barella, Maldini, Scamacca, Raspadori, Vergara, Vicario.
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