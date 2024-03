Le formazioni ufficiali di Frosinone - Lazio, Guendouzi torna titolare

Tempo di lettura: < 1 minuto

FORMAZIONI UFFICIALI FROSINONE LAZIO - A circa un'ora dall'inizio di Frosinone - Lazio, fissato per le ore 20:45 di oggi, sabato 16 marzo 2024, sono state rese note le formazioni ufficiali. Giovanni Martusciello lancia Mandas dal 1', conferma Immobile centravanti e ritrova Pellegrini, Marusic e soprattutto Guendouzi dopo la squalifica. Sorpresa Casale in difesa. Ecco di seguito l'undici scelto dal tecnico biancoceleste e da Eusebio Di Francesco per questa sfida, valida per la ventinovesima giornata di Serie A.

Frosinone - Lazio, le formazioni ufficiali: c'è Mandas tra i pali

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Lirola; Brescianini, Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Cheddira, Gelli. Allenatore: Di Francesco.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Martusciello.