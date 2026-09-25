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Italia-Belgio, le formazioni ufficiali: Frattesi parte dalla panchina

Published

1 ora ago

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formazioni ufficiali Italia Belgio Nations League

È partito il conto alla rovescia per vedere in campo la prima Italia del nuovo corso del CT Mancini, in campo stasera, alle ore 20.45, nella sfida di Nations League contro il Belgio: ecco le formazioni ufficiali.

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Italia – Belgio, fuori le formazioni ufficiali

  • ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Cambiaghi, Pio Esposito, Kean.
    • A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Kayode, Ahanor, Scalvini, Frattesi, Doumbia, Mandragora, Raspadori, Scamacca, Ali Zoma, Maldini.
    • Ct: Mancini.
  • BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin; Moreira, De Bruyne, Godts; De Ketelaere.
    • A disposizione: Vandevoordt, De Busser, Seys, Debast, Theate, Vanaken, Lukebakio, Lavia, Keita, Fernandez-Pardo, Openda, Lukaku.
    • Ct: van Bommel.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
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