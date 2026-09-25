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Italia-Belgio, le formazioni ufficiali: Frattesi parte dalla panchina
È partito il conto alla rovescia per vedere in campo la prima Italia del nuovo corso del CT Mancini, in campo stasera, alle ore 20.45, nella sfida di Nations League contro il Belgio: ecco le formazioni ufficiali.
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Italia – Belgio, fuori le formazioni ufficiali
- ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Cambiaghi, Pio Esposito, Kean.
- A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Kayode, Ahanor, Scalvini, Frattesi, Doumbia, Mandragora, Raspadori, Scamacca, Ali Zoma, Maldini.
- Ct: Mancini.
- BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin; Moreira, De Bruyne, Godts; De Ketelaere.
- A disposizione: Vandevoordt, De Busser, Seys, Debast, Theate, Vanaken, Lukebakio, Lavia, Keita, Fernandez-Pardo, Openda, Lukaku.
- Ct: van Bommel.
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