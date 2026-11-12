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Formazioni ufficiali Italia Francia: Frattesi titolare

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3 ore ago

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Formazione ufficiali Italia Francia

Ritorno l’appuntamento con la Nations League, alle 20:45 l’Italia di Mancini ospiterà la Francia di Zidane, all’andata finì 1-1: di seguito le formazioni ufficiali del match di ritorno al Meazza.

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Le formazioni ufficiali di Italia Francia

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi.

  • A disposizione: Ricci, Fagioli, Dimarco, Carnesecchi, Palestra, Vicario, Doumbia, Romano, Scamacca, Vergara, Ghilardi, Koleosho.
  • Ct. Mancini.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola.

  • A dispsizione: Restes, Kumbedi, Camavinga, Mayulu, Kroupi, Diuof, Konaté, Yoro, Zaire-Emery, Pagis, Risser.
  • Ct. Zidane.

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