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Formazioni ufficiali Italia Francia: Frattesi titolare
Ritorno l’appuntamento con la Nations League, alle 20:45 l’Italia di Mancini ospiterà la Francia di Zidane, all’andata finì 1-1: di seguito le formazioni ufficiali del match di ritorno al Meazza.
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Le formazioni ufficiali di Italia Francia
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi.
- A disposizione: Ricci, Fagioli, Dimarco, Carnesecchi, Palestra, Vicario, Doumbia, Romano, Scamacca, Vergara, Ghilardi, Koleosho.
- Ct. Mancini.
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola.
- A dispsizione: Restes, Kumbedi, Camavinga, Mayulu, Kroupi, Diuof, Konaté, Yoro, Zaire-Emery, Pagis, Risser.
- Ct. Zidane.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|2
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|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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