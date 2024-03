Lazio - Udinese, le formazioni ufficiali: la scelta su Immobile

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO UDINESE FORMAZIONI UFFICIALI - A circa un'ora dal fischio d'inizio di Lazio - Udinese, match fissato per le ore 20:45 di stasera, sono state rese note le formazioni ufficiali. Maurizio Sarri riformula il centrocampo e non ha margine di scelta sulle fasce, considerate le assenze per squalifica di Guendouzi, Marusic e Pellegrini. Immobile vince il ballottaggio con Castellanos e parte dal 1'. Ecco di seguito le scelte del tecnico biancoceleste e di Gabriele Cioffi.

Le formazioni ufficiali di Lazio - Udinese: Immobile dal 1'

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Giannetti, Perez; Pereyra, Lovric, Zarraga, Payero, Kamara; Thauvin; Lucca. Allenatore: Cioffi.