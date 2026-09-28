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Formazioni ufficiali Turchia Italia: la scelta di Mancini su Frattesi

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2 ore ago

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Formazioni ufficiali Turchia Italia

L’Italia sfida la Turchia nella seconda sfida del Gruppo 1 di Nations League A, match in programma lunedì 28 settembre alle ore 20:45 a Bursa: ecco le formazioni ufficiali della gara, che vedrà il laziale Davide Frattesi schierato dal primo minuto da Roberto Mancini.

Leggi anche: Turchia Italia, dove vedere in tv e streaming la sfida di Nations League

Le formazioni ufficiali di Turchia Italia

  • TURCHIA (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Demiral, Elmali; Aydin, Ozcan, Kokcu, Kabak; Guler, Uzun; Yilmaz.
    • A disposizione: Akaydin, Akgun, Akturkoglu, Bardakci, Eskihellac, Gul, Kadioglu, Kahveci, Kocuk, Sengezer, Tiknaz, Yusek.
    • CT. Montella.
  • ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, P. Esposito, S. Esposito.
    • A disposizione: Calafiori, Cambiaghi, Carnesecchi, Di Lorenzo, Doumbia, Ghilardi, Kean, Mandragora, Romano, Scamacca, Vergara, Vicario.
    • CT: Mancini.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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