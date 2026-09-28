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Formazioni ufficiali Turchia Italia: la scelta di Mancini su Frattesi
L’Italia sfida la Turchia nella seconda sfida del Gruppo 1 di Nations League A, match in programma lunedì 28 settembre alle ore 20:45 a Bursa: ecco le formazioni ufficiali della gara, che vedrà il laziale Davide Frattesi schierato dal primo minuto da Roberto Mancini.
Leggi anche: Turchia Italia, dove vedere in tv e streaming la sfida di Nations League
Le formazioni ufficiali di Turchia Italia
- TURCHIA (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Demiral, Elmali; Aydin, Ozcan, Kokcu, Kabak; Guler, Uzun; Yilmaz.
- A disposizione: Akaydin, Akgun, Akturkoglu, Bardakci, Eskihellac, Gul, Kadioglu, Kahveci, Kocuk, Sengezer, Tiknaz, Yusek.
- CT. Montella.
- ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, P. Esposito, S. Esposito.
- A disposizione: Calafiori, Cambiaghi, Carnesecchi, Di Lorenzo, Doumbia, Ghilardi, Kean, Mandragora, Romano, Scamacca, Vergara, Vicario.
- CT: Mancini.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
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|12
|5
|5
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|11
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|2
|5
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|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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