Qui Formello, Tudor insiste sul 3-4-2-1

ALLENAMENTI LAZIO - La Lazio si è ritrovata oggi, giovedì 21 marzo 2024, per effettuare la seconda , doppia sessione agli ordini di Igor Tudor. Ecco di seguito il report dell'allenamento dei biancocelesti a Formello.

Qui Formello, il report dell'allenamento della Lazio

La Lazio ritorna in campo dopo una mattinata trascorsa in palestra. Il pomeriggio è stato dedicato adun'attivazione muscolare, in seguito l'intera seduta è stata basata su prove tattiche, Tudor ha provato nuovamente il 3-4-2-1.

I biancocelesti si ritroveranno presso l`S.S. Lazio Training Center di Formello domani alle ore 17:00