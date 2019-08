NEWS DELLA GIORNATA – Doppia seduta oggi, in quel di Formello. In vista dell’inizio del campionato, la Lazio si è ritrovata agli ordini di Inzaghi sia in mattinata – in cui il mister ha provato la difesa – sia nel pomeriggio, dove è stata intensificata la fase offensiva. Ancora out Milinkovic, Caicedo, e Lulic.

CALCIOMERCATO – Dopo le dichiarazioni di Milinkovic, ora la sua permanenza è sempre più probabile. In entrata piacciono i fratelli Vignati del Chievo, Patric invece potrebbe essere confermato. Durmisi, la cessione si avvicina, Tare blinda Correa. Intanto, in caso di partenza di Wallace, spunta il sostituto. Pista Llorente percorribile solo nell’eventualità in cui Caicedo venga ceduto: ma occhio al Napoli.

IL RESTO DELLE NEWS – Il Malaga polemizza con la Lazio: il motivo riguarda Jony. Canigiani commenta la vendita degli abbonamenti, il giornalista Tancredi Palmeri dice la sua su Milinkovic–Inter. Balotelli prossimo al Brescia, la Lega Serie A dà l’ok alla Fiorentina per usare la fascia di capitano di Astori anche per la prossima stagione. Funerali Diabolik, nessun accordo tra la Questura e la famiglia: per le celebrazioni dell’ex ultras della Lazio assassinato, non c’è ancora una data. Ponte Morandi, un anno fa la tragedia.

Alessandra Marcelli