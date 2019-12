Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – Inzaghi tiene alta l’attenzione. Oggi doppia seduta, e resta da valutare Luis Alberto. A Formello oggi la lezione sulle manovre di rianimazione. Lotito ha parlato durante la giornata commentando: “Bisogna essere preparati”. E mentre oggi si sono svolti i funerali di Franco Janich, il Giudice Sportivo ha comunicato che non ci sarà nessuna sanzione per la Lazio in vista della Juventus.

Verso Lazio-Juventus

Immobile ringrazia i tifosi e li invita alla gara contro i bianconeri: “Grazie! Spero siate in tanti con la Juve”. Anche Marchisio ha parlato della gara contro i biancocelesti: “Lazio grande squadra. Juve, attenzione a Immobile”. Infine Canigiani ha fatto il punto sui numeri sugli spalti: “Contro la Juventus ci saranno 60mila laziali”.

Il resto delle news

In Coppa Italia Palombi ritroverà la Lazio con la sua Cremonese. Buone notizie per Sereni: l’ex Lazio assolto dalle accuse di molestie sessuali sulla figlia. Infine Ceferin, il pres. Uefa ha parlato del Var: “E’ un casino. Bisogna cambiare la regola del fuorigioco”.