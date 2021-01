Tempo di lettura: < 1 minuto

FORMELLO LAZIO – Dopo il pareggio della Lazio al Luigi Ferraris contro il Genoa, i biancocelesti si ritroveranno in campo a Formello per la seduta di scarico. Da martedì inizierà poi la preparazione per la sfida casalinga contro la Fiorentina il 6 gennaio. Simone Inzaghi dovrà fare a meno degli infortunati Joaquin Correa, Mohamed Fares e Senad Lulic. Forse potrebbe recuperare Marco Parolo fermo per trauma alla caviglia. Oltre a loro non ci sarà neanche Lucas Leiva, ammonito contro il Genoa. Dunque il tecnico laziale dovrà decidere se inserire Cataldi o Escalante dal primo minuto. Ballottaggio anche in attacco tra Caicedo e Muriqi e in difesa tra Luiz Felipe ePatric.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.