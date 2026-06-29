Foti: “Con Lotito i rapporti erano iniziati male. Ricordo che si addormentava”

Intervenuto in un’intervista a Strettoweb, lo storico presidente della Reggina, Lillo Foti, ha commentato il recente acquisto della società amaranto da parte di Claudio Lotito. Ecco le sue parole.

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Le parole di Foti nell’intervista sull’acquisto della Reggina da parte di Lotito

“Lotito l’ho conosciuto 22 anni fa, aveva preso da poco la Lazio. I rapporti sono iniziati male. Al calciomercato, mi si avvicina un procuratore per riferirmi che mi cercava. La sua richiesta fu Bonazzoli. Quando chiesi la cifra che pensavo consona, vidi una faccia… e poi, una delle sue debolezze, si era mezzo addormentato. Mi alzai e me ne andai. Poi invece, negli anni, abbiamo avuto modo di conoscerci. E di apprezzarci”.

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