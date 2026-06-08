Franceschini, ex Lazio: “Con l’Italia U17 abbiamo fatto qualcosa di eccezionale”

Il CT dell’Italia Under 17 Daniele Franceschini, che ha trionfato all’Europeo, in una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del successo ottenuto con gli azzurrini e del lavoro svolto: ecco le parole dell’ex Lazio.

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Le parole del Ct Franceschini nell’intervista sulla vittoria dell’Italia U17

“Vincere una competizione europea è sempre difficilissimo, al di là degli ottimi risultati ottenuti negli anni scorsi. I ragazzi hanno fatto qualcosa di eccezionale. I talenti ci sono, avrebbero bisogno di giocare con un minutaggio maggiore, anche sotto età, in campionati più stressanti. Penso alla Primavera o nelle formazioni U23. A volte i nostri avversari sono più formati da questo punto di vista, si testano prima contro i più grandi in tornei più competitivi”.

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