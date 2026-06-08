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INTERVISTE

Franceschini, ex Lazio: “Con l’Italia U17 abbiamo fatto qualcosa di eccezionale”

Published

1 giorno ago

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Italia Under 17

Il CT dell’Italia Under 17 Daniele Franceschini, che ha trionfato all’Europeo, in una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del successo ottenuto con gli azzurrini e del lavoro svolto: ecco le parole dell’ex Lazio.

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Le parole del Ct Franceschini nell’intervista sulla vittoria dell’Italia U17

Vincere una competizione europea è sempre difficilissimo, al di là degli ottimi risultati ottenuti negli anni scorsi. I ragazzi hanno fatto qualcosa di eccezionale. I talenti ci sono, avrebbero bisogno di giocare con un minutaggio maggiore, anche sotto età, in campionati più stressanti. Penso alla Primavera o nelle formazioni U23. A volte i nostri avversari sono più formati da questo punto di vista, si testano prima contro i più grandi in tornei più competitivi”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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