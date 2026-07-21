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Il nipote di Gattuso in Serie D al Pontedera: ecco il comunicato
Il nipote di Gennaro Gattuso, Francesco Pio Gattuso, è stato tesserato dal Pontedera in Serie D come nuovo calciatore: ecco di seguito il comunicato ufficiale del club toscano.
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Il nipote di Gattuso al Pontedera in Serie D
“L’U.S. Città di Pontedera comunica le prime ufficialità relative alla rosa della Prima squadra in vista della stagione sportiva 2026/27.
Ecco i primi calciatori che faranno parte del progetto granata:
– Francesco Pio Gattuso (2005)
Portiere cresciuto nel settore giovanile del Crotone, nell’ultima stagione ha difeso i pali di Sanremese e Vado in Serie D.
– Alessio Pipicella (2003)
Difensore prodotto del vivaio del Catanzaro, ha maturato esperienza in Serie D con Ravenna, San Luca, Locri e Sammaurese.
– Lucas Teixeira Ororbia (2007)
Attaccante brasiliano confermato dopo la passata stagione, in cui si è distinto con la Primavera e ha collezionato due presenze in Serie C.
– Amestan Kessai (2008)
Attaccante francese cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Toulouse FC.
– Giuseppe Zagarese (2006)
Centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Cosenza, reduce da una positiva esperienza in Serie D con la Sanremese”.
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