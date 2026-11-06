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Il fratello di Tchaouna, verso la Serie A: l’Udinese pensa al colpo a gennaio
Il centrocampista del Catanzaro Franck Tchaouna, fratello dell’ex calciatore della Lazio Loum Tchaouna, è finito nel mirino dell’Udinese in vista della sessione invernale di calciomercato.
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Franck Tchaouna all’Udinese, e ultime
Un possibile intreccio tra i due club di Serie A riguarda da vicino la famiglia dell’ex calciatore della Lazio Loum Tchaouna. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il fratello Franck, mediano classe 2005 in forza al Catanzaro, sarebbe finito concretamente nei radar dell’Udinese per il prosieguo della stagione. Il club friulano proverà a prenderlo a gennaio.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
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|25
|10
|3
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|5
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|3
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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