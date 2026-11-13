Frattesi è in gran forma: sono già 6 le sue reti in stagione

Davide Frattesi è uno dei centrocampisti più in forma di questo inizio stagione, se non il più in forma in assoluto, in Italia: dopo un periodo difficile all’Inter ha scelto la Lazio, allenata da un altro centrocampista con la c maiuscola, come Gennaro Gattuso, e la sua decisione sembra aver pagato: sono già 6 i gol in stagione per il calciatore, tra club e Nazionale.

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Davide Frattesi raggiunge quota 6 gol

La stagione che sta vivendo il centrocampista tra Lazio e nazionale è semplicemente straordinaria ed è stata ulteriormente impreziosita nella notte della sua prima da ex a San Siro. Il gol contro la Francia ha portato gli Azzurri in vantaggio regalando un successo che vale il primato nel girone di Nations League, sebbene vi sia ancora una partita da giocare.

La rete milanese lo ha portato in un ristretto club della storia della nazionale italiana. Sono solo 8 i centrocampisti ad aver segnato almeno 10 gol in nazionale, soltanto 5 dei quali dal dopoguerra a oggi e Frattesi, che ha semprer avuto il vizio della rete, è il migliore per media gol a partita, con 0.26. In vetta alla classifica marcatori, tra i centrocampisti, troviamo De Rossi con 21 reti in 117 presenze, mentre il secondo per media gol è Rivera con 0.23 grazie alle sue 14 reti in 60 presenze.

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