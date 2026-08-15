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Le peripezie dietro l’arrivo di Frattesi: il riscatto non più obbligatorio e le incognite di giugno
Davide Frattesi è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio e, come tale, ai canali ufficiali del club, ha già rilasciato la sua intervista da neoacquisto biancoceleste; dietro il suo arrivo, però, ci sono state non poche peripezie, legate anche al cambio formula e al riscatto non più obbligatorio.
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Il riscatto non più obbligatorio di Frattesi e le peripezie dietro il suo arrivo alla Lazio
Un arrivo faticoso, stoppato, poi recuperato e infine festeggiato. Davide Frattesi finalmente è arrivato alla Lazio, è tornato a casa. Le difficoltà ci sono state, inutile negarle, soprattutto sul finale, ma ciò che conta è che mister Gattuso a centrocampo avrà a disposizione un tassello importante, ancor di più all’interno di una Lazio così modesta a livello qualitativo e tecnico. La prima sorpresa è arrivata ieri mattina. Il sistema di inserimento dei contratti non ha consentito il via libero automatico al tesseramento per ragioni legate a norme federali, un problema burocratico-economico legato all’indicatore del Costo del Lavoro Allargato.
La formula iniziale pattuita con l’Inter era quella del prestito oneroso da un milione e riscatto obbligatorio a 14, ma la Lazio non poteva andare avanti. Il mercato a saldo zero del club biancoceleste imponeva, e impone, che per ogni acquisto si trovi simultaneamente una compensazione adeguata nelle uscite che pareggi la spesa. Da qui lo stop improvviso e inatteso, proprio quando il calciatore era in partenza per la Capitale. Per sbrogliare la matassa le due parti hanno scelto la soluzione più facile, e forse la più conveniente: modifica alla formula di ingaggio eliminando l’obbligo di riscatto. Il prestito oneroso è salito a 5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 10, bonus e il 50% sulla futura rivendita.
Niente automatismi, niente obbligo, ma parametri più abbordabili per quelle che sono le attuali condizioni del club biancoceleste. Poi l’arrivo nella Capitale, lo sbarco a Fiumicino, le prime parole da calciatore biancoceleste e quell’orgoglio di chi sa di tornare a casa dopo tanto, troppo tempo. Ora spetterà al campo parlare, e toccherà all’ex Inter dimostrare di avere i colori biancocelesti tatuati sul cuore. Forza Davide, i laziali sono con te.
di Claudio Troilo
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