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Frattesi spegne 27 candeline: gli auguri della Lazio
Il centrocampista della Lazio Davide Frattesi spegne oggi 27 candeline: la società capitolina non ha mancato di fare gli auguri di compleanno al bomber di questo inizio di stagione.
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Gli auguri della Lazio a Davide Frattesi per il compleanno
“Buon compleanno, Davide”: così la Lazio ha fatto i propri auguri a Davide Frattesi, che oggi compie 27 anni. Il centrocampista, già a segno tre volte nelle prime cinque partite di campionato e assoluto trascinatore dei biancocelesti, vivrà la giornata di festa a Coverciano: il ct Roberto Mancini, infatti, l’ha convocato per gli impegni che attendono la Nazionale.
Buon compleanno, Davide 🎂 pic.twitter.com/jHbXYLWMr1— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 21, 2026
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